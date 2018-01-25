Dinopeter imzayı attı
Mağusa Türk Gücü, önceki gün anlaşma sağladığı Dinopeter Jude’a imzayı attırdı.
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Mağusa Türk Gücü, önceki gün anlaşma sağladığı Dinopeter Jude’a imzayı attırdı. Samuel Zokou’nun hafta başında haber vermeden adadan ayrılmasından sonra Türk Ocağı’nden transfer edilen Dinopeter, takımı ile çalışmalara başlarken dün kendisini resmen MTG futbolcusu yapan imzayı Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu’nda attı.
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