TOL Başkanı Fahri Altınör: “Başkan olduğum günden bu güne kadar, sırasında malzemeci, sırasında masör, sırasında antrenör oldum, bir türlü başkan olamadım. Kulübün tüm işleri ile uğraşmaktan yoruldum, dinlenmek istiyorum”

Hüseyin KIRAL

Süper Lig’de ilk devrenin sona ermesi ile birlikte Türk Ocağı (TOL) teknik direktörlük görevinden ayrılan Mehmet Bolkan’dan sonra, gazetemize açıklamalarda bulunan TOL kulüp başkanı Fahri Altınör kendisinin de çok yorulduğunu ve artık dinlenmek istediğini belirtti. Başkan Fahri Altınör yaptığı açıklamada, “Başkan olduğum günden bu güne kadar, sırasında malzemeci, sırasında masör, sırasında antrenör oldum, bir türlü başkan olamadım. Kulübün tüm işleri ile uğraşmaktan yoruldum, dinlenmek istiyorum” dedi. 15 Ocak’taki genel kurulda başkan adayı olmayacağını açıklayan Altınör, “Başkan kalmamda çok ısrar eden bir grup var, ancak iş bölümünü paylaşacak arkadaşlar yönetim kuruluna girdiği takdirde bu ısrarları geri çevirmem” dedi.

“Kulübün daha güzel günleri için elini taşın altına koyan kişiler istiyorum”

Başkanlıktan istifa ettiğini açıklayan TOL başkanı Fahri Altınör, şu an kulüp de kendisi ile birlikte üç yönetim kurulu üyesi arkadaşının çalıştığını, yapılacak olan genel kurulda elini taşın altına koyacak kişilere ihtiyaç olduğunu, bu kişilerden para değil, özveri istediğini söyledi. “Bir kulüpte başkanın performansı, takımdan önce gelir” açıklamasını yapan Altınör, geçtiğimiz sezon ortaya koyduğu performans sayesinde takımın performansının arttığını ve günün sonunda Kıbrıs Kupasını kazandıklarını söyledi. Altınör, son bir aydır yorgunluğundan dolayı takımla ilgilenemediğini ve bu bir aylık sürede sadece bir puan aldıklarını, neticesinde de Mehmet Bolkan hocanın görevinden ayrıldığını ifade etti.

Takımı Bayram Dağgül hazırlayacak

15 Ocak’da yapılacak olan Olağanüstü Genel Kurul’da seçilecek olan yeni yönetim kurulunun belirleyeceği yeni teknik direktöre kadar olan zaman dilimi içerisinde takımı Mehmet Bolkan’ın yardımcılığını yapan antrenör Bayram Dağgül’ün hazırlayacağını belirten TOL Başkanı Fahri Altınör, “Bizim derdimiz antrenör veya teknik adam derdi değil, bizim derdimiz kulübe özveri ile çalışacak, alacağı görevi layıkı ile yapacak, içinde Ocak sevgisi olan arkadaşlara ihtiyaç oluşudur” dedi. Altınör, “Böyle arkadaşlar çıktığı takdirde bende onların yanında olacağım” dedi.