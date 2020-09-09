'Dinlenmek hakkımız'

Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Sendikası Genel Sekreteri Kenan Akbaş, Sağlık Bakanlığı’nın dün aldığı, kamu sağlık çalışanlarının izinlerinin iptali kararının yeniden gözden geçirilmesini talep ederek, aksi takdirde her türlü yasal haklarını kullanacaklarını duyurdu.

Akbaş yaptığı yazılı açıklamada, izinlerin iptal edilmesine sebep Covid-19 pozitif vakalarındaki artışın gösterildiğine dikkat çekerek, “Covid-19 pandemisinin ülkemizde görüldüğü tarihten bugüne kadar hemşirelerimiz ve ebelerimiz olmak üzere bu süreçte vazifemizin üzerinde de çalışarak görevimizi hakkıyla ifa ederek yer aldık. Bu süreçte kuşkusuz ki yüklendiğimiz bu vazife hepimizi yormuştur. İnsani ve yasal hak olan dinlenme hakkını kullandırtmamaya yönelik alınan bu karar tarafımızca kabul edilemez bir durumdur” dedi.

Sağlık Bakanlığı yetkililerinin 8 Eylül tarihinde aldığı kararı tekrardan gözden geçirmeye davet eden Akbaş, kamu sağlık çalışanı olan hemşireler ve ebelerin izinlerinin kullandırılmasını tabi oldukları yasalar çerçevesinde talep ettiklerini kaydetti.

Akbaş, “Aksi takdirde alınmış olan bu kararla ilgili olarak her türlü yasal hakkımıza başvurmaktan çekinmeyeceğimizi kamuoyuna bildiririz” dedi.

