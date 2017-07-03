

Dini Diyalog Ofisi üyeleri, Kıbrıs için Barış Süreci çerçevesinde, 4 Temmuzda, “2017 Almedalen Haftası” çerçevesinde gerçekleştirilecek, çatışmalarda ve barış inşası sürecinde dinin rolü adlı bir seminere katılmak amacıyla İsveç’in Gotland kentine gittiler.

İlgili açıklamaya göre, Neapoli Piskoposu Porfirios, Avrupa İşlerinde Kıbrıs Kilisesi Müdürü, Tekke Hala Sultan İmamı Sultan Şakir Alemdar, Kıbrıs Müftüsü Temsilcisi, Dini Diyalog Ofisini başlatanlar adına Salpi Eskiciyan, Kıbrıs’ın Hristiyan ve Müslüman dini liderlerinin insan hakları, barış ve birlikte yaşama konularında yaptıkları ortak çabalara değinecekler.



Onlara eşlik edecek olan Libya Kadınlar Barış Platformu Müdürü Dr. Zahra Langhi, Lübnan Suni mahkemesi yargıçlarından Mohammad Abu Zait, dini liderlerin, ortak çalışmaları durumunda, şiddet mücadelelerini genelleyebilecekleri, insan haklarına saygıyı ilerletebileceklerine ve barışı inşa edebileceklerine değinecekler.



Tartışmayı Uppsala Üniversitesi profesörü Dr. İsak Svensson yönetecek.