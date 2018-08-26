DİNE, TARİHE, KÜLTÜRE SAYGISIZLIK

Kıbrıs adasında özellikle kutsal yerlere yönelik saygısızlık, duyarlı insanların tepkisine neden oluyor.

Girne’ye bağlı Çatalköy’deki Rum mezarlığı terk edilmiş ve bakımsız görüntüsüyle dikkat çekiyor. Kıbrıslı Rumların ziyaret ettiği, Anı Restoran arkasındaki mezarlıkta her yer kir içerisinde, mezar taşları kırık, çevre ise bakımsızlığa terk edilmiş olarak ilgi bekliyor.