"Dillirgalı Atalarımdan Meseller" kitabı Akçay'da tanıtılacak
Araştırmacı-yazar Nurperi Özgener'in Kıbrıs masallarını derleyerek kaleme aldığı, "Dillirgalı Atalarımdan Meseller" kitabı, imza günü ve masal anlatma etkinlikleriyle tanıtılıyor.
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Araştırmacı-yazar Nurperi Özgener'in Kıbrıs masallarını derleyerek kaleme aldığı, "Dillirgalı Atalarımdan Meseller" kitabı, imza günü ve masal anlatma etkinlikleriyle tanıtılıyor.
“Büyüklere ve küçüklere masallar” temasıyla hazırlanan etkinliğin ilki Cumartesi günü saat 11.00’de Akçay Kültür Sanat Derneği binasında yapılacak.
İkinci etkinlik 25 Ocak Cumartesi günü saat 11.00’de Lefkoşa'da Bandabuliya Sahnesi'nde yer alacak.
Üçüncü ve son etkinliğin ise şubat ayında Erenköy'de yapılacağı belirtildi.
Kitabın Akçay Kültür Sanat Derneği projesi olarak, Kültür Dairesi katkıları ile basıldığı kaydedildi.
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