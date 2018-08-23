Dillirga'daki yangın söndürüldü

Dillirga bölgesinde dün akşam saatlerinde çıkan yangının, sabaha karşı bir sıralarında tamamen kontrol altına alındığı bildirildi.



Fileleftheros gazetesi, dün akşam saat sekiz sıralarında Aşağı ve Yukarı Pirgo arasındaki ormanlık alanda çıkan yangın sonucunda çam ağaçları, kuru otlar ve yabani bitki örtüsünün yandığını ve bölgede esen güçlü rüzgarlar yüzünden, yangının geç saatlere kadar kontrol altına alınmadığını kaydetti.



Haberde, Rum Milli Muhafız Ordusu’nun (RMMO) bölgedeki nöbet kulübesinin, tedbir amaçlı boşaltıldığı da belirtildi.