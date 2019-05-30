Dilencilik yapan 2 kadın tutuklandı

Lefkoşa’da polis, dün Lefkoşa Türk Belediyesi ekipleri ile birlikte yürüttüğü kontrollerde dilencilik yapan iki kadını tutukladı.

Bu sabah mahkemeye huzuruna çıkan S.K. (K-35) ve F.E. (K-38) davaları görülene kadar 20 günü geçmemek şartıyla cezaevine gönderildi.

Mahkemeden cezaevine

Mahkemede meseleyle ilgili olarak olguları aktaran Polis memuru Havva Yorgancı, zanlıların 29 Mayıs’ta 13.00 ile 15.00 saatleri arasında Gazeteci Kemal Aşık Caddesi üzerinde bir polis ekibi tarafından yapılan denetimde, turist statüsündeki zanlılar S.K.ve F. E.’in akrabalarının hasta olduğu gerekçesiyle dilendikleri esnada suçüstü yakalandıklarını anlattı. Her iki zanlınında turist statüsünde olduğunu belirten Yorgancı, zanlıların tutuklu yargılanmasını talep etti.

Huzurun verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Cenkay İnan, iki zanlının da 20 günü aşmayan süreyle cezaevinde hükümsüz tutuklu kalmasına emir verdi.