Dilekkaya’da yangın

Bugün saat 17:00 sıralarında, Dilekkaya - Kırklar köyleri arasındaki arazide şiddetli rüzgar nedeniyle elektrik tellerinin birbirine temas etmesi neticesinde atılan kıvılcım sonucu yangın meydana geldi. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü, çıkan yangın sonucu yaklaşık 60 dönün biçilmemiş arpa yanarak zarar gördü. Polisin soruşturması devam ediyor.