Dilekçe ve Ombudsman Komitesi toplandı

Cumhuriyet Meclisi, Dilekçe ve Ombudsman Komitesi, bugün saat 10:00’da toplandı.

Meclis’ten yapılan açıklamaya göre, Dilekçe ve Ombudsman Komitesi, gündeminde bulunan iki Ombudsman Raporunu görüştü ve bir tane Ombudsman Raporu’nu karara bağladı. Geriye kalan bir Ombudsman Raporu için ilgili bakanlıklardan, kurum ve kuruluşlardan görüş isteme kararını aldı.

Dilekçe ve Ombudsman Komitesi toplantısına davetli olarak, Eski İskan Komitesi Başkanı Yonca Dayıoğlu ve Kıbrıs Sigorta Şti. Ltd. Genel Müdürü Hasan Basri Beycanlı katıldı ve konuyla ilgili görüş ve önerilerini sundu.

UBP Milletvekili Resmiye Eroğlu Canaltay başkanlığında toplanan Dilekçe ve Ombudsman Komitesi toplantısına, CTP Milletvekili ve Komite Başkan Vekili Fazilet Özdenefe, HP Milletvekili Hasan Büyükoğlu, HP Milletvekili Erek Çağatay, UBP Milletvekili Menteş Gündüz ve CTP Milletvekili Salahi Şahiner katıldı.