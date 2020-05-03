Dil Öğrenmenin Kolay Yolu

YENIDUZEN ADVERTORIAL

İnsanların dil öğrenme konusundaki azimleri ve özellikle de işverenlerin bu konudaki azimleri dil öğrenmenin ne kadar mühim olduğunu kanıtlar mahiyettedir. Bunun için insanlar bu zorluğu aşmak ve kolay bir şekilde dil öğrenmek için farklı metotlar deniyorlar. Bunlardan birisi de hiç şüphesiz kodlama yöntemidir. Peki, sürekli olarak kullanılan ve büyük verim sağlayan bu kodlama yöntemi nedir?

Kodlama Yöntemi

Kodlama yapmak bir kelimenin akılda kalıcılığını arttıran ve yüksek verimlilik sağlayan öğrenme yöntemlerinin başında geliyor. Özellikle de dil öğrenmek ve bu konuda yüksek bir eğitime sahip olmak için sürekli olarak kullanılan yöntemlerden birisidir. Hizmetlerini birçok insanın tercih ettiği bu firma da İngilizce eğitim konusunda kullanmış olduğu kodlama yöntemi ile çocuklarınızın çok daha rahat bir şekilde dil öğrenmelerini sağlıyor. Kodlama yöntemi iletişim kurmada aynı Türkçe’de olduğu gibi İngilizce’de de çok etkili. Hatta bu sebeple bir inter sitesi bile mevcut : spelling-test.com.

Çağrışım Yapmak

Öğrenme yollarını deneyen insanlar zamanla çağrışım yapma yöntemini de keşfetmişler ve bu sayede kodlama yöntemini kullanmaya başlamışlardır. Firma da insanların kolay bir şekilde dil öğrenmesi için bu çağrışım yöntemini kullanıyor ve insanların bilmediklerini, bildikleri vasıtasıyla bilinir hale getirmeye çalışıyor. Bu konuda hizmet veren ve alanında başarılı olan firmalardan olan ve üyelerine kolaylıkla dil öğrenmenin yollarını açan bu hizmetleri siz de kolaylıkla tercih edebilir ve kullanabilirsiniz.

Verilecek Örnekler

Kodlama yöntemi ile İngilizce öğrenmeye birçok örnek verilebilir. Özellikle de bilindik kelimelerden çağrışım yapması vasfı ile bu yönteme verilecek örnekler arasında;

Run kelimesi ''R - U – N ŞEKLİNDE kodlanır''

Clock kelimesi “ C – L – O – C – K ŞEKLİNDE kodlanır.''

Table kelimesi ''T – A – B – L –E ŞEKLİNDE kodlanır'' gibi örnekler vardır.

Yukarıdaki şekilde kodlanan ingilizce kelimeler özellikle telefon görüşmelerinde ve adres tariflerinde aynı Türkçede olduğu gibi İngilizce’de de önemli bir yer tutuyor.. Tam olarak bu çerçevede hizmet bu websitesi spelling exercise yöntemleri ile de bildiklerinizi test etmenizi sağlıyor.

Hizmetlerden Yararlanmak İçin

Firmanın sunmuş olduğu bu hizmetlerden bütün insanlar özellikle dil öğrenmek isteyen kişiler kolaylıkla yararlanabilir. Tek yapılması gereken siteye giriş yapmak ve dolayısıyla da üye olmaktır. Bu sayede uygun öğrenme yollarını deneyebilir ve söz konusu olan bu öğrenme süresini lehinize olarak kısaltabilirsiniz.

Özellikle de insanların yoğun bir şekilde tercih ettikleri spelling test ile de bildiklerinizi test edebilirsiniz ve pekiştirebilirsiniz. İngilizce bilmenin ve öğrenmenin neredeyse zorunlu hale geldiği dünya düzeninde siz de en iyi şekilde dil öğrenebilir ve bu sayede kariyer basamaklarını rahatça tırmanabilirsiniz.