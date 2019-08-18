“Dil, insanları ayırdığı gibi birleştiren de bir araç, bu yüzden İki Dillilik Derneği’ni kurdum”

Dila ŞİMŞEK

Düriye Gökçebağ, Lefkoşa’nın güneyinde, Kıbrıs Üniversitesi’nde 15 senedir akademisyenlik yapıyor. Dil bilimci Gökçebağ, yakın zamanlarda faaliyete geçirdiği Kıbrıs İki Dillilik Derneği’nin kurucu başkanı olarak, dilin insanların yakınlaşmasındaki rolü anlatıyor.

Dil öğrenmeye karşı ilgisini çocukken fark ettiğini söyleyen Gökçebağ, “Evimizde, Kıbrıslı Rumlardan kalan kitaplar vardı, bir gün sahibine veririz diye sakladığımız, oradaki alfabenin öğrendiğimden ve gördüğümden farklı olması hep ilgimi çekmişti” diye anlatıyor.

Dil öğrenmeye yetisini ise, lisede fark ettiğini ve üniversite eğitimini bunun üzerine hedeflediğini belirten Gökçebağ, İngilizcenin yanı sıra Yunancayı da öğrenmeyi o zamanda istediğini dile getiriyor.

“Öğretmek, özveri gerektiren, sabır isteyen bir şeydir”

Gökçebağ, “Birine dil veya herhangi bir alanı öğretmek, özveri gerektiren, sabır isteyen bir şeydir. Kimi insanın görsel zekası, kimisinin işitme, kimisinin ise okuyarak öğrenmesi ona göre ‘doğru’ metot… Bu sebeple, aslında tüm bunları göz önünde bulundurup, bu metotları harmanlayarak bir yol izlememiz gerekiyor” şeklinde konuşuyor.

“Kıbrıs İki Dillilik Derneği’ni kurmak, uzun zamandır aklımda olan bir şeydi”

İki toplumlu birçok projede yer aldığını belirten Gökçebağ, “Barışa ve iki toplumun yakınlaşmasına inanan bir insanım. Özellikle eğitim alanında, birçok projede bulundum, aktivistlik yaptım. Dilin, insanları birleştirdiği gibi ayırabildiğinin bilincindeyim. Dolayısıyla dil eğitimin önemini, diğerlerine de aktarabilmek için Kıbrıs İki Dillilik Derneği’ni kurdum. Amacım bunu, kişinin yaşı, mesleği fark etmeksizin, herkese öğretebilmektir. Türkçe konuşan insanlar için Yunanca, Yunanca konuşanlar için ise Türkçe eğitimini, bir hobiden ziyade, mesleki anlamda da öğretmeyi hedefliyorum” diyor.

İki toplumdan birçok kişinin derneğe üye olduğunu kaydeden Gökçebağ, “Mayıs’tan beri faaliyet gösteriyoruz. Bu kadar hızla insanlara ulaşabileceğimizi bilmiyorduk. Önceki projelerden çoğu kişi bizleri tanıdığı için, güven duyarak üye oldular” diye devam ediyor.

“Eş zamanlı çeviri eğitimi ile aynı derste birden fazla eğitmen ile çalıştık”

Gökçebağ, Haziran ayında ‘eş zamanlı çeviri’ atölyesinde çocuklara Türkçe konuşan ve Yunanca konuşan iki dilci ile çeviri eğitimi verdiklerini, bu şekilde çocukların aynı anda, farkı duyarak ve görerek öğrendiğini anlatıyor. Bu şekilde insanların iletişiminin geliştiğini, kültür paylaştığını ve işbirliği yaptığını vurguluyor.

“Eylül itibariyle dil kurslarımız olacak”

Gökçebağ sözlerine şöyle devam ediyor: “Eylül’ün 15’inden sonra çocuklara yönelik kurslar başlayacak, bunun yanı sıra, yetişkinlere de ders vereceğiz. Çeviri hizmetleri de vereceğiz. İsteyen kişiler, sosyal medya hesaplarımızdan veya bilingualism.cyprus@gmail.com adresimizden bize ulaşabilir”