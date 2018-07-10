Dikomo’da bir “kayıp”tan geride kalanlar bulundu…

KAZILARDA SON DURUM… KAZILARDA SON DURUM…

Kayıplar Komitesi’nin adamızın kuzeyinde ve güneyinde yürütmekte olduğu ve gerek 1963, gerekse 1974 “kayıpları”nın gömü yerlerinin aranmakta olduğu kazılara geçen hafta aşırı sıcaklar nedeniyle üç gün ara verilirken, dün (Pazartesi) kazılara kaldığı yerden devam edilmeye başlandı.

Kayıplar Komitesi Kıbrıslıtürk Üye Ofisi’nden edindiğimiz bilgilere göre, Dikomo’da askeri bölge içerisindeki dere yatağında bir “kayıp”tan geride kalanlara ulaşıldı ve kazı devam ediyor.

Gökhan’da (Voni) askeri bölge içerisinde de kazılar devam ediyor. Burada da iki “kayıp”tan geride kalanlar bulunmuş ve genişletme çalışmaları sürdürülüyor. Gökhan’da bir “kayıp”tan geride kalanların arandığı askeri bölge içerisindeki ikinci kazı da devam ediyor.

Sinde’de (İnönü) kazılmakta olan kuyunun dibine ulaşılarak herhangi bir ize ulaşılmayınca, kapatma çalışmaları yapıldı ve kazı tamamlandı.

Arçoz’da (Yiğitler) bir diğer kazı sürdürülürken, Ksero’da (Gemikonağı) bir bahçe içerisinde manuel olarak yürütülen kazı da tamamlandı ve burada da herhangi bir ize rastlanmadı.

Mağusa’da Ayluka bölgesinde de kazı devam ediyor.

Kıbrıs’ın güneyinde ise Polem’de bir dere yatağında kazı devam ediyor.

Bu aşırı sıcaklarda tüm kazı ekiplerindeki arkeologlarımıza, şirocularımıza ve diğer çalışanlara “Çok kolay gelsin” diyoruz.

Avrupa Parlamentosu LİBE Komitesi’nin “kayıplar”la ilgili raporu bugün sunulacak…

Avrupa Parlamentosu Sivil Özgürlükler Komitesi (LİBE) üyeleri, Avrupa Komisyonu’na (AK) Kayıp Şahıslar Komitesi’ne yeterli kaynak sunmaya devam etme çağrısında bulundu.

Aynı zamanda “Türkiye ve Kıbrıs hükümetlerine Kayıplar Komitesi’nin çalışmalarını desteklemeye devam etmeleri, isimleri kayıplar listesinde yer alan şahısların bulunması çabalarını iki katına çıkarmaları ve Kayıplar Komitesi’nin misyonunu kolaylaştırmak amacıyla bilgilerin özgürce verilmesi çağrısına bulunarak “kayıp şahısların akıbetinin belirlenmesinin kayıp yakınlarının temel hakları olduğunun” altını çizdi.

Bu bulgular, diğerlerinin yanı sıra, 3-5 Nisan tarihinde gerçekleştirilen Avrupa Parlamentosunun Kıbrıs’taki Sivil Özgürlükler Komitesi misyonu raporuna da dâhil edildi ve bugün (10 Temmuz 2018 Salı) Kıbrıs’taki kayıp şahıslarla ilgili daimi raportörü Avrupalı Milletvekili Juan Fernando Lopez Aguilar (İspanya) tarafından Brüksel’deki aynı Komiteye sunulması bekleniyor.

Misyonun sonuç raporuna göre, LIBE heyeti, "çatışmalar sonrası kayıp şahıslar konusunun birçok Avrupa ülkesinin geçmesi gereken siyasi, hukuki ve toplumsal bir geçiş süreci unsuru olduğunu biliyor”.

Rapor sonuçlarına göre, “kayıp ailelerinin, yakınlarının akıbeti konusunda bilgilendirme hakları var. Kayıp aileleri ve zorla kayıp edile mağdurlar ve ihtiyaçları, toplumlar içinde uzlaşmayı teşvik etmek amacıyla, bu kurbanlarla ilgili tüm faaliyetlerin merkezinde yer almalı”.

Misyon üyeleri, Avrupa Parlamentosu’nun Kıbrıs’taki durumu aktif bir şekilde izlediğini açıkladılar. Avrupa Milletvekilleri:

1."Kayıp Şahıslar Komitesi’nin çalışmalarını destekliyor ve gerçeklerin ortaya çıkması ve Kıbrıs’ta barış için oynadığı rolü biliyorlar”,

2. "Önemli misyonunu yerine getirebilmesi için Kayıp Şahıslar Komitesi’ne yeterli kaynak sunması konusunda Komisyona çağrıda bulunuyorlar",

3. "Türkiye ve Kıbrıs hükümetlerine Kayıp Şahıslar Komitesi’nin çalışmalarını desteklemeleri, isimleri kayıp listesinde yer almaya devam eden şahısların akıbetinin belirlenmesi çabalarını iki katına çıkarmaları ve komitenin misyonunu kolaylaştıracak bilgilere özgür ulaşımın sağlanması çağrısında bulunuyorlar",

4. "Türkiye ve Yunan hükümetlerine ve BM’e arşivlerindeki kayıplarla ilgili bilgileri Kayıplar Komitesi’ne verme çağrısında bulunuyorlar". Temsilciler ayrıca “kayıp yakınlarının kayıp şahısların akıbetini bilmelerinin temel hakları olduğunu ve bunun garanti altına alınması gerektiğini vurguluyorlar.

5. Son olarak misyon üyeleri "Kıbrıs’ta kayıplar konusunun tek başına bir sorun olduğunu ve herhangi bir siyasi mülahaza ile bağlantılı veya etkili olmaması gerektiğini vurguladılar.

Juan Fernando López Aguilar 2016’da Avrupa Parlamentosu’nda Kıbrıs’taki kayıplar konusu raportörü görevini üstelendi. Bu çerçevede, Nisan ayında misyonunun amacı "1963-64 ve 1974 hadiselerinde kaybolan kişilerle ilgili konuları araştırması amacıyla” BM himayesi altında kurulan iki toplumlu bir örgüt olan Kıbrıs’taki Kayıp Şahıslar Komitesi’nin çalışmalarıyla ilgili son gelişmelerle ilgili bilgi toplamaktı.

Heyetin amacı ayrıca "kimliklerin belirlenmesiyle ilgili çalışmalarda kaydedilen ilerlemeleri değerlendirme ve gelecekteki beklentileri incelemek, ilgili kurumlar arasındaki işbirliği düzeyini ve çalışmaların finansmanı konusunu ele almaktı”.

Heyet üyeleri Juan Fernando Lopez Aguilar, S&D – ES, Asim Ademov (EPP - BG), Tomáš Zdechovsky’den (EPP - CZ) oluşuyordu ve onlara Lefteris Christoforou (EPP - CY), Kostas Mavrides (S&D - CY), Dimitris Papadakis (S&D - CY) ve Takis Hadjigeorgiou (GUE/NGL - CY) eşlik ediyordu.

(Kıbrıs Haber Ajansı – 9.7.2018)