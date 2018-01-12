Dikomo, Ayyorgi ve Petre’de “kayıplar”dan geride kalanlar bulunuyor…

KAZILARDA SON DURUM… KAZILARDA SON DURUM…

2012 ve 2017’de şahitlerle birlikte Kayıplar Komitesi yetkililerine Dikomo’da gösterdiğimiz alanda iki “kayıp”tan geride kalanlar bulundu…

2012 ve 2017 yıllarında şahitlerle birlikte Kayıplar Komitesi yetkililerine Dikomo’da göstermiş olduğumuz alanda Kayıplar Komitesi kazı ekibinin yürüttüğü kazılarda iki “kayıp”tan geride kalanlar bulundu.

Kayıplar Komitesi Kıbrıslıtürk Üye Ofisi’nden aldığımız bilgilere göre Dikomo’da iki, Ayyorgi’de (Karaoğlanoğlu) iki ve Petre’de de (Taşköy) bir “kayıp”tan geride kalanlara ulaşıldı.

Kayıplar Komitesi’nin Girne’de dört “kayıp”tan geride kalanlara ulaşılan kazısı genişletme ve trençlemelerle devam ederken, Haspolat’ta (Mia Milya) dokuz metre derinliğe ulaşılan kazıda da genişletme çalışmaları yürütülüyor ancak şu ana kadar Haspolat’ta herhangi bir “kayıp”tan herhangi bir ize rastlanmış değil.

Kayıplar Komitesi’nin bir diğer kazısı Voni’de (Gökhan) askeri kamp içerisinde yürütülüyor ve daha önce 3 “kayıp”tan geride kalanların bulunduğu bu kazıda, iyi durumda kalıntıların bulunmaya devam ettiği öğrenildi…

Kayıplar Komitesi’nin bir diğer kazısı ise Siskilip’te (Akçiçek) devam ediyor…

Dikomo’da okurlarımız ve şahitlerle birlikte Kayıplar Komitesi’ne altı yıl önce 2012’de ve ayrıca geçen yıl da göstermiş olduğumuz alanda iki “kayıp”tan geride kalanlara ulaşıldı ancak bölgede askeri tatbikat olduğu için bir süreliğine bu kazıya ara verildi. Askeri tatbikat sona erer ermez, kazıya kaldığı yerden devam edilecek.

Dikomo’da bir şahit bize ve Kayıplar Komitesi yetkililerine, bu alana 28-29 “kayıp” Kıbrıslırum’un gömülmüş olduğunu tüm ayrıntılarıyla anlatmış, biz de onun önemli bir görgü tanığı olarak anlatmış olduklarını bu sayfalarda 24 Ekim 2012’de ve 26 Temmuz 2017’de yayımlamıştık…

Bu konuda bizimle ve Kayıplar Komitesi yetkilileriyle bildiklerini paylaşan ve bize bu alanı gösteren çok değerli şahidimize ve okurlarımıza sonsuz teşekkürler… Onların insani çabaları sayesinde şimdi bazı “kayıplar” daha onları 44 yıldır beklemekte olan yakınlarına defnedilmek üzere geri dönebilecekler… Küçücük bir tabut içinde olsa dahi, yine de bu, yakınlarının sonsuz bekleyişine bir nokta koyacak ve artık Dikomo’da bir askeri bölgede değil, üzerinde isimleri yazan birer mezarda gömülü olacaklar ve yakınları onları ziyaret edip mezarlarına birer buket çiçek koyabilecek…

Petre’de ise (Taşköy) Kayıplar Komitesi araştırma görevlilerinin bulduğu bir şahidin göstermiş olduğu alanda yaşlı bir “kayıp”tan geride kalanlara ulaşıldı. Petre’de ikinci bir kazı ekibi de çalışmalarını sürdürüyor. Dokuz yıl önce bu sayfalarda paylaşmış olduğumuz üçüncü bir noktada da iki “kayıp” Kıbrıslırum’un gömülmüş olduğu noktayı bize bu bilgileri aktarmış olan okurumuzla daraltarak, Kayıplar Komitesi yetkililerine yardımcı olmaya çalışacağız.

Bozdağ’da ise (Aspro Mutti – Girne) üç-dört mevzide yapılan kazılarda herhangi bir bulguya henüz rastlanmadı.

Bir diğer kazı ise Yerolakko’da (Alayköy) ara bölgede yürütülüyor ancak şu ana kadar bu alanda herhangi bir ize rastlanmış değil.

Kazı ekiplerinde bulunan tüm arkeologlarımıza ve şirocularımız ile diğer çalışanlara “Çok kolay gelsin” diyoruz.