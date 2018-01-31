DİKO’da ihraçlar gündemde

Güney Kıbrıs’ta geçtiğimiz Pazar günü ilk turu gerçekleştirilen Başkanlık seçimleri sonuçlarının ardından adayı 2’inci tura kalmayı başaramayan DİKO’nun parti içi değerlendirmeler yaptığı belirtildi.

Fileleftheros gazetesi ve diğer gazeteler, DİKO Yürütme Bürosu’nun dün bir toplantı gerçekleştirerek DİKO Başkanı Nikolas Papadopulos’un adaylığını desteklemedikleri gerekçesiyle bazı üyelerin, ihraç talebiyle disiplin kuruluna sevk ettiğini yazdı.

Gazete DİKO’nun, Yürütme Bürosu üyeleri Marios Karoyan, Antigoni Papadopulu, Mihalis Yakumis, Hristos Flurencos ve Yannos Lakkotripis’in, parti organlarına katılımının da engellenmesiyle, disiplin kuruluna sevk edilmesine karar verdiğini belirtti.

Habere göre, alınan karar çerçevesinde DİKO üyesi 17 kişi de disiplin kuruluna verildi.

Yürütme Bürosu toplantısına, haklarında disiplin kararı verilen üyelerin, Antigoni Papadopulu hariç çağrılmadığını yazan gazete, Antigoni Papadopulu’nun, telefonda, toplantıya nasıl katılabileceği konusunda izahat istediğini ve olumlu yanıt aldığını, oraya gittiğinde ise kendisine, yanlışlıkla davet edildiği yönünde söylemde bulunulduğunu belirtti.

Gazete ayrıca, Yürütme Bürosu üyelerinden hiçbirinin, haklarında bulunan ihraç talebi konusundayorumda bulunmadığına da dikkati çekti.

Habere göre DİKO Yürütme Bürosu ayrıca Nisan ayrında tüzük, Mayıs ayında ise seçim kurultayı yapmaya karar verdi.