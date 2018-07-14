Dikmen’de ot yangını

Dikmen bölgesinde dün öğle saatlerinde ot yangını çıktı. Dikmen-Taşkent arasında ovalık alanda nedeni tespit edilemeyen bir sebepten dolayı çıkan yangında, kuru otlar yanarak bazı ağaçlar hasar gördü.

Yangına itfaiye ekipleri yansıra Dikmen Belediyesi ekipleri de müdahale etti. Yangın büyümeden kısa sürede kontrol altına alındı.

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