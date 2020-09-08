Dikmen'de kurşunlama

Dikmen'in "Yenimahalle" bölgesi Safir Sokak’ta meydana gelen olayda ev kimliği meçhul şahıs veya şahıslar tarafından kurşun yağmuruna tutuldu.

Bölge sakinleri silah sesleri ile ayağa kalktı. YENİDÜZEN’e konuşan mahalle sakinleri, bu sabahın ilk saatlerinde 02.15 sıralarında silah sesleri ile uyandıklarını bölgede kimseyi tespit edemediklerini söyledi.

Girne Polis Müdürlüğü’ne bağlı Olay Yeri İnceleme, Boğaz Karakolu'nda görevli polis ekipleri ve Girne Adli Şube, Beyaz’ın evinde öğle saatlerine kadar inceleme yaptı.

Bölge sakinlerinin de ifadelerine başvuran polis, Beyaz’ın evindeki kamera görüntülerini mercek altına aldı. Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

Fotoğraf: Devrim DEMİR