Dikmen’de kaza: 1 ağır yaralı

Lefkoşa Dikmen anayolunda meydana gelen kazada Rahela Liliana Nastase ağır yaralandı. Kaza, Lefkoşa - Dikmen anayolu 2-3'üncü km'leri arasında, saat 21:00 sıralarında, Romanya uyruklu Rahela Liliana NASTASE (K-25), yönetimindeki MPZ 236 plakalı salon araç ile Dikmen istikametine doğru dikkatsizce seyrettiği sırada sağa meyilli viraja geldiği zaman direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun solundan çıkarak takla atıp beton sete çarpıp durmasıyla meydana geldi. Kaza sonucu ağır şekilde yaralanan araç sürücüsü kaldırıldığı Lefkoşa Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisine müteakip müşahede altına alındı. Polisin kaza ile ilgili soruşturma devam ediyor.

Fotoğraflar: Vasfi KUNİ