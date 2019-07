Dikmen gala gecesinde coştu

Dikmen Belediyesi tarafından bu yıl 10’uncusu düzenlenen 11 Meşale Festivali kapsamında gala gecesi düzenlendi.

11 Meşale Festivali gala gecesi farklı etkinliklere ev sahipliği yaptı. 11 köyü temsil eden 11 meşalenin önderliğinde Jokerbrass bando takımının çaldığı neşeli müzikler ile kortej yürüyüşü gerçekleşti.

Gala gecesi açılışına bazı Ctp millet vekilleri, Ctp Genel sekreteri, Dikmen Belediye Başkanı Yüksel Çelebi, Belediye Asbaşkanı, belediye meclis üyeleri ve bölge muhtarları katıldı.

Festivalde açılış konuşmasını yapan Dikmen Belediye Başkanı Yüksel Çelebi, Dikmen Belediyesi’nin düzenlemiş olduğu 11 Meşale festivalinin bu yıl 10’uncusu gerçekleştirdiklerini, her yıl olduğu gibi bu yılda festivalin 11 Temmuz da etkinliklerle köylerde başladığını ve Dikmen’de 20 Temmuz’a kadar konserlerle devam edeceğini, Dikmen Belediyesi’nin, vermis olduğu hizmetlerin kalitesini her geçen gün artırarak, sosyal sorumluluk ve sağlık alanlarında da yeni projeleri geliştirerek hayata geçirmeye devam edeceklerini söyledi.

Çelebi, 11 Meşale Festivalinin 10 yıl boyunca gelişmesine ve yenilikler üretilmesine katkı koyan DİGEM’e (Dikmen Gençlik Merkezi’ne) ve sponsorlara teşekkür etti.

Gala gecesinde konuşma yapan Ctp Genel Sekreteri Erdoğan Sorakın’ın yaptığı konuşmasında, Dikmen Belediyesi’nin her yıl geleneksel hale getirdiği 11 Meşale Festivali kapsamında zengin içerikli gösterilere yer verdiğini ve bu alanda Dikmen Belediyesi’nin festival ağını her geçen gün geliştirerek her köyde farklı etkinliklere imza attığını, bununla birlikte belediyeciliğin temel hizmetlerinin yanında kültüre ve sanata önem vererek, her geçen gün Dikmen Belediyesi’nin farklı alanlarda projeler ile yenilikler ortaya koyduğunu söyledi.

Sorakın, son olarak bu muhteşem organizasyonun hayata geçirilmesine katkı koyan Dikmen Belediye Başkanı Yüksel Çelebi’ye, emeği geçen ve sponsor olan herkese teşekkür etti.

Gala gecesinde ilk olarak Kuzey’in Yıldızları horon ekibi, St Dance ekibi ve Dikmen Gençlik Merkezi Büyük grubunun dans gösterileri yer aldı.

Gecenin sonunda Grup Frekans sahne alarak seslendirdiği şarkılarla katılımcılara unutulmaz bir gece yaşattı.

11 Meşale Festivali kapsamında 19 Temmuz akşamı çeşitli dans gösterileri ve ülkemiz sanatçılarından Lütfiye Özipek konseri ile festival devam edecek.