Dikmen, gala gecesinde coştu

Dikmen Belediyesi tarafından bu yıl 9’uncusu düzenlenen 11 Meşale Festivali kapsamında gala gecesi düzenlendi.

11 Meşale Festivali gala gecesi farklı etkinliklere ev sahipliği yaptı. 11 köyü temsil eden 11 meşalenin önderliğinde Jokerbrass bando takımının çaldığı renkli müzikler ile kortej yürüyüşü gerçekleşti.

Gala gecesi açılışına Başbakan Tufan Erhürman, Dikmen Belediye Başkanı Yüksel Çelebi ve Belediye Asbaşkanı ve meclis üyeleri, Akıncılar, Akdoğan, Değirmenlik Belediye’lerinin Başkanları ve bölge muhtarları da katıldı.

Festivalde açılış konuşmasını yapan Dikmen Belediye Başkanı Yüksel Çelebi, Dikmen Belediyesi’nin düzenlemiş olduğu 11 Meşale festivalinin bu yıl 9’uncusunu gerçekleştirdiklerini, her yıl olduğu gibi bu yılda festivalin13 Temmuz da etkinliklerle köylerde başladığını ve Dikmen’de 21 Temmuz’a kadar konserlerle devam edeceğini söyledi.

Çelebi, Dikmen Belediyesi’nin günlük rutin hizmetlerinin yanında kültür, sanat ve spora her zaman önem verdiklerini dile getirerek, bu alanda projelerinin devam edeceğini söyledi.

Çelebi, 11 Meşale Festivalinin yıllar geçtikçe ülkemizde bilinen ve herkes tarafından beğeniyle takip edilen bir festival haline geldiğini ve son olarak festivalin düzenlenmesinde büyük emeği geçen DİGEM’e (Dikmen Gençlik Merkezi’ne) ve sponsorlara teşekkür etti.

Gala gecesinde ilk olarak Kıbrıs Genç Tv’nin canlı olarak yayınladığı Devlet Piyangosu ile gerçekleşen çekilişin hemen ardından ülkemizi yurt dışında da temsil eden ve bir çok başarısı olan Nev Fitnes’in grupları özel gösterisi ile sahnede yer aldı.

Gecede Türkiye’nin Yetenek Sizsiniz Yarışmasının Finalistlerinden Fıre Storm ateş şovun nefes kesen gösteriside büyük ilgi gördü.

Gecenin son performansı ise bu yılın O ses Türkiye Şampiyonu Lütfiye Özipek’in birbirinden güzel seslendirdiği parçalarlar katılımcılara unutulmaz bir gece yaşattı.

Festivalde kurulan stantlarda büyük ilgi gördü.

FESTİVALDEN GÖRÜNTÜLER