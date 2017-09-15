Dikmen Belediyesi’nden eğitime büyük katkı

Sosyal belediyeciliği ilke edinen ve bu alanda birçok hizmet ile projeyi hayata geçiren Dikmen Belediyesi, 4 yaş çocukların eğitimine katkı sağlamak, sağlıklı bireylerin yetişmesinde katkıda bulunmak amacıyla Pınarbaşı Okul Öncesi Eğitim Merkezi’ni hayata geçiriyor.

Dikmen Belediyesi tarafından Pınarbaşı bölgesinde bulunan eski ilkokul binasında bakım ve onarım çalışmalarını başlatarak bina iç ve dış cepheleri ile çevre düzenle çalışmalarına kesintisiz olarak devam ediyor.

“Sınıf Yetersizliğindeki Tıkanıklık Sorunu Çözüldü”

Dikmen Belediye Başkanı Yüksel Çelebi, geçen eğitim yılında, bölgede 4 yaş sınıflarının yetersiz olması nedeniyle, sınıfların tamamen dolduğunu ve tıkanıklıkların yaşandığını, bu nedenle bölge halkının çocuklarını 4 yaş sınıfına kayıt yaptırmakta ciddi sorunlar yaşadığını, bu sorunların tekrarlanmaması için ise Dikmen Belediyesi’nin bu konuda ciddi sorumluluk alarak yeni derslikler oluşturduğunu ve sınıf yetersizliğindeki tıkanıklık sorununu çözdüklerini söyledi.

“Gelecek Nesillere Sağlıklı Bireyler Yetişecek”

Belediye olarak çocuklar ve yaşlılar, başta olmak üzere toplumun birçok kesimine yönelik sosyal projeler geliştirdiklerini belirten Dikmen Belediye Başkanı Yüksel Çelebi, “Okul öncesi eğitim merkezinin hayata geçirilmesi ile birlikte bölgede 4 yaş çocuklarının eğitimine katkı sağlanması ile gelecek nesillere sağlıklı bireyler yetiştirileceğini ifade etti.

Dikmen Belediye Başkanı Yüksel Çelebi, Çağdaş ve yenilikçi bir bakış açısıyla Dikmen ve bölgesinde yaşam süren halkın sorunlarına ve taleplerine çözüm üretmek için çalışmaya devam ettiklerini ve her zaman bölge halkının yanında olmaya da devam edeceklerini” söyledi.