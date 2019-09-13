Dikmen Belediyesi okulları temizledi

Dikmen Belediyesi, 2019-2020 Eğitim Öğretim yılı öncesinde Pınarbaşı Anaokulu, Dikmen ve Ağırdağ – Dağyolu ilkokullarında temizlik ve bakım onarım çalışmaları yaptı. Temizlik çalışmaları kapsamında okullar kuru otlardan ve diğer çöplerden temizlendi.

Tadilat çalışmaları kapsamında Okul binalarında tavanlar yenilenerek, sıva ve boya çalışamaları yapıldı.



Dikmen Belediye Başkanı Yüksel Çelebi, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Dikmen Belediyesi’ne bağlı Pınarbaşı Anaokulu ve Dikmen, Ağırdağ - Dağyolu ilkokullarının belediye temizlik ekiplerince temizlendiğini okul binalarında ihtiyaç duyulan yerlerde tadilat çalışmaları yapılarak eğitime hazır hale getirildiğini söyledi.

Dikmen Belediye Başkanı Yüksel Çelebi son olarak, yerel yönetimlerin çocukların eğitiminde önemli rol oynadığını, bu nedenle belediye olarak da okullarda çevre temizliğine, bakım ve onarım çalışmalarına her zaman hassasiyetle yaklaştıklarını, ifade ederek 2019-2020 Eğitim Öğretim yılında tüm öğrenci ve öğretmenlere başarılar diledi.