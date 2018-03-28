Dikmen Belediyesi çalışanları güvence altında

Dikmen Belediyesi ile Devrimci Genel İş Sendikası (DEV-İŞ) arasında 2018 yılı protokolü imzalandı.



DEV-İŞ’ten yapılan yazılı açıklamaya göre, iki yılda bir imzalanan toplu iş sözleşmesi süresinde bir ara sözleşme olan protokol ile birlikte işçilerin sosyal hakları ileriye götürülürken, ekonomik haklarında artış gerçekleştirildi.



Protokolü Dikmen Belediye Başkanı Yüksel Çelebi ile DEV-İŞ Genel Başkanı Hasan Felek imzaladı.



DEV-İŞ Başkanı Hasan Felek “Bu protokol ile birlikte Dikmen Belediyesi çalışanlarımızın 2017 yılında gerçekleşen enflasyon oranında sosyal haklarda artış sağlandı. Bu adımla birlikte çalışanlarımızın alım gücü korunmuş olundu. Ülkenin içinde bulunduğu ve her gün de kötüye giden ekonomik koşullara rağmen böyle bir protokol imzalayabilmiş olmamız olumlu bir adımdır” ifadelerini kullandı.