Dikkatsizlik kaza getirdi: Beton sete çarpıp devrildi
Lefkoşa Sanayi Bölgesi’nde bu sabah meydana gelen kazada 23 yaşındaki Mazlum Çınar, yönetimindeki KC 150 plakalı van araç ile seyrettiği sırada dikkatsizlik nedeniyle, yolun solunda bulunan beton sete çarptı.
Lefkoşa Sanayi Bölgesi’nde bu sabah meydana gelen kazada 23 yaşındaki Mazlum Çınar, yönetimindeki KC 150 plakalı van araç ile seyrettiği sırada dikkatsizlik nedeniyle, yolun solunda bulunan beton sete çarptı.
Çarpmanın etkisiyle araç sağ yan kısmı üzerine devrildi.
Kaza sonucu hafif şekilde yaralanan Mazlum Çınar (E-23) kaldırıldığı Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'nde yapılan tedavisinin ardından müşahede altına alındı.
Polis Basın Subaylığından alınan bilgide şu ifadelere yer verildi:
“Trafik Kazası 20.4.2018 tarihinde, saat 07:30 sıralarında, Lefkoşa'da, Mazlum Çınar (E-23), yönetimindeki KC 150 plakalı van araç ile Alpet benzin istasyonundan organize sanayi bölgesi 3. Caddeye bağlanan isimsiz tali yol üzerinde, batı istikametine doğru dikkatsizce seyrettiği sırada yolun solunda bulunan beton sete çarptıktan sonra sağ yan kısmı üzerine devrilmiştir.
Kaza sonucu hafif şekilde yaralanan Mazlum Çınar (E-23) kaldırıldığı Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'nde yapılan tedavisini müteakip müşahede altına alınmıştır. Soruşturma devam etmektedir.”
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