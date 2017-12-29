Dikkatsizlik kaza getirdi

Lefkoşa’da dikkatsizlik ve alkol tesirinde araç kullanımı neticesinde gerçekleşen trafik kazası ucuz atlatıldı. Polis Basın Subaylığı tarafından kaza ile ilgili yapılan açıklama şu şekilde: Saat 20:45 sıralarında, Lefkosa'da Ecvet Yusuf Caddesi üzerinde Cengiz Köklüoğlu, 230 promil alkollü içki tesiri altında yönetimindeki KK 676 plakalı araç ile güney istikametine doğru dikkatsizce seyrettiği sırada Yenişehir Işıklarına geldiği zaman direksiyon hakimiyetini kaybederek önce orta refuje ardından trafik ışıklarının direğine çarpmıştır. Kaza sonucu yaralanan olmadı. Adı edilen tutuklanmış olup soruşturma devam etmektedir