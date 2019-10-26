Dikkatsizlik kaza getirdi: 3 yaralı

Lefkoşa – Girne Anayolu üzerinde meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 17.30 sıralarında, Nihal Solak (K-39), yönetimindeki HT 060 plakalı araç ile Girne istikametine doğru seyrettiği sırada Ciklos mevkii yakınlarında direksiyon hâkimiyetini kaybedip yolun solundan çıkarak toprak sete çarpıp takla atması sonucu meydana geldi.

Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü Nihal Solak ile araçta yolcu olarak bulunan Şenay Alıç (K-42) ve Tuana Alıç (K-2,5) kaldırıldıkları Lefkoşa Devlet Hastanesi’nde tedavileri halen sürüyor. Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.