Dikkatsizlik kaza getirdi: 2 yaralı

Esentepe’de meydana gelen trafik kazasında iki kişi yaralandı. Kaza, dikkatsizlik sonucu meydana geldi. Polis Basın Subaylığı tarafından yapılan açıklama şu şekilde: Saat 17:30 raddelerinde Esentepe Tempo Market önündeki anayolda doğu istikametine doğru seyreden Esentepe’de sakin Ahmet Zeki Yağmurpınar yönetimindeki JC 482 plakalı Mazda marka cip araç sürücüsünün dikkatsizce tehlikeli mahal olan kavşak ağzında önünde aynı istikamete doğru seyreden aracı sağından geçmeye çalıştığı sırada, sağ şeride geçerek yolu tıkması sonucu karşı istikametten gelen Bayram Oğuzhan Topçu yönetimindeki FJ 732Z plakalı Ford Focus marka salon araç duramayarak ön kısmı ile JC 482 plakalı aracın sol yanına çarpmıştır. Kaza sonucu JC 482 plakalı araç sürücüsü yaralanmazken, FJ 732Z plakalı araç sürücüsü Bayram Oğuzha Topçu ile araçta yolcu olarak bulunan Fatma Abkari yaralanarak olay yerine gelen ambulansla Girne Hastanesi’ne kaldırılmışlardır. Kazada JC 482 plakalı araçta 10 bin TL, FJ 732Z plakalı araçta ise 12 bin TL tahmini hasar olmuştur