Dikkatsizlik kaza getirdi

Lefkoşa - Girne Anayolunda bu sabah JT 868 plakalı araç ile Girne istikametine doğru seyreden 22 yaşındaki Beril Erdoğan, direksiyon hakimiyetini kaybederek aracıyla birlikte takla attı. Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan tedavisinin ardından taburcu oldu. Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.