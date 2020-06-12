Dikkatsizlik kaza getirdi
Lefkoşa'da Ismail Beyoğlu caddesi üzerinde, bugün saat 20.00 sıralarında meydana gelen kaza korkuttu.
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Lefkoşa'da Ismail Beyoğlu caddesi üzerinde, bugün saat 20.00 sıralarında meydana gelen kaza korkuttu.
Kaza, Talent BAULENİ (E-26) yönetimindeki ZNG 363 plakalı araç ile apartman girişinden dikkatsizce anayola giriş yapması sonucu o esnada güney istikametine doğru seyreden Cenk TUNCAY (E-33) yönetimindeki KL 469 plakalı aracın önünü tıkaması sonucu çarpışması ile meydana geldi. Kaza sonucu yaralanan olmadı. Soruşturma devam ediyor.
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