Dikkatsizlik kaza getirdi

Lefkoşa-Girne Anayolu Ciklos mevkiinde 2 aracın karıştığı bir trafik kazası meyana geldi. Kazada salon araçla bir dolmuş çarpıştı.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre bu sabah saat 10.30’da Lefkoşa – Girne anayolunda Ciklos mevkiindeki meydana gelen kaza kokuttu. Lefkoşa istikametine doğru seyreden 20 yaşındaki RD 057 plakalı salon araç sürücüsü Emmanuel Apoveta Okı, dikkatsizliği sonucu önünde aynı istikamete doğru seyreden 47 yaşındaki Osman Çil yönetimindeki TMH 103 plakalı dolmuşa arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan RD 057 plakalı salon araç, bariyerlere çarparak durdu. Kaza sonrası yaralanan TMH 103 plakalı aracı sürücüsü Osman Çil, 21 yaşındaki Yunus Zümre, 58 yaşındaki Rıfat Şenol Erbilek ve Kapiamba Aimee Kazadi, Girne Akçiçek Hastanesi’ne kaldırıldı. Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

