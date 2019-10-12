Dikkatsizlik kaza getirdi

Mağusa – Lefkoşa anayolu üzerinde bulunan Mutluyaka – Tantura kavşağında sabah saatlerinde trafik kazası meydana geldi. PR 442 plakalı salon aracın sürücüsü Shammah MATIRANGARIRA (E-25), Lefkoşa istikametine doğru seyrederken, dikkatsizliği sonucu önünde bulunan ev aynı istikamete doğru seyreden Ayşe Gülnur BOZKURT (K-21) yönetimindeki ZNK 210 plakalı salon aracın arka kısmına çarptı. Çarpmanın etkisiyle öne doğru savrulan ZNK 210 plakalı araç yine Lefkoşa istikametine doğru seyreden PS 592 plakalı salon aracın arka kısmına çarptı. Kaza sonucu herhangi bir yaralanma olmadı. Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

Fotoğraflar: Hasan Çıplak / Hülya Depreli (Sosyal Medya)