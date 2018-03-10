Dikkatsiz dönüş kaza getirdi

Mağusa’da Mustafa Kemal Bulvarı’nda dün gece yarısı meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Polis Basın subaylığı kaza ile ilgili şu bilgiyi paylaştı; Murat Bozok (E-47) yönetimindeki TPD 273 plakalı aracıyla ile kuzey istikametinden güney istikametine doğru seyir ederken gidiş istikametine göre yolun sağında bulunan Sema Hotel Casino önlerine geldiğinde karşıdan gelip düz gitmekte olan araçlara öncelik hakkı vermeden sağa Sema Hotel Casino’su park alanına dikkatsizce dönüşe geçtiği esnada Mustafa Kemal Bulvarı üzerinde güney istikametinden kuzey istikametine doğru seyreden Gazimağusa’da sakin Hayri GÜNER (E-63) yönetimindeki LM 003 plakalı aracın önünü tıkaması sonucu çarpışmışlardır. Kaza sonucu hafif yaralanan TPD 273 plakalı araç sürücüsü Murat BOZOK Gazimağusa Devlet Hastanesi Acil Servisi’nde müsaade altına alınmıştır. LM 003 plakalı araç sürücüsü Hayri GÜNER ve o esnada araçta yolcu olarak bulunan Mehmet KUNNA ise kaldırılmış olduğu Gazimağusa Devlet Hastanesi Acil Servisinde görmüş olduğu ilk yardım tedavisine müteakip taburcu olmuştur. Tahkikat devam ediyor..

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