Dikkati dağıldı, takla attı

Lefkoşa Güzelyurt anayolunda, Yılmazköy yakınlarında HH 289 plakalı aracın sürücüsü 33 yaşındaki Adnan Yıldız kaza yaptı. Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre, Güzelyurt’ta doğru seyrettiği sırada, sürüş hakimiyetini kaybeden sürücü, araçla yoldan çıkarak tarlaya girdi, betona çarparak takla attı. Kaza sonucu yaralanan Adnan Yıldız Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'nde yapılan tedavisinin ardından müşahede altına alındı. Polisin soruşturması devam ediyor.