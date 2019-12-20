Dikkat sis var!
İskele – Gazimağusa Anayolu, Güzelyurt – Lefkoşa Anayolu ile Lefkoşa’da Citroen ışıkları – Metehan Çemberi, Metehan – Alayköy çevre yolu ve Gönyeli Belediye Bulvarı üzerinde oluşan yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi azaldı.
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Polis, sis olduğunu açıkladı.
Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, İskele – Gazimağusa Anayolu, Güzelyurt – Lefkoşa Anayolu ile Lefkoşa’da Citroen ışıkları – Metehan Çemberi, Metehan – Alayköy çevre yolu ve Gönyeli Belediye Bulvarı üzerinde oluşan yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi azaldı.
Bu güzergahları kullanacak sürücülerin yavaş, dikkatli ve sis farları açık şekilde seyretmeleri önemle rica olunur.
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