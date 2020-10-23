Lefkoşa31 °C

  1. HABERLER

  2. HABERLER

  3. Dikkat kesinti var!
Dikkat kesinti var!

Dikkat kesinti var!

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIB-TEK) elektrik kesintisi olacağını duyurdu.

A+A-

Kıb-Tek, Yenişehir Şehitler Camii bölgesi ve civar sokaklara yarın 9 saat elektrik verilemeyeceğini duyurdu.

Kıb-Tek’ten yapılan yazılı açıklamada, alçak gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle saat 09.00-18.00 saatleri arasında Yenişehir Şehitler Camii bölgesi ve civar sokaklara yarın elektrik verilemeyeceği kaydedildi.

Bu haber toplam 174 defa okunmuştur
Etiketler : , ,
Önceki ve Sonraki Haberler