Dikkat kesinti var!
Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIB-TEK) elektrik kesintisi olacağını duyurdu.
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Kıb-Tek, Yenişehir Şehitler Camii bölgesi ve civar sokaklara yarın 9 saat elektrik verilemeyeceğini duyurdu.
Kıb-Tek’ten yapılan yazılı açıklamada, alçak gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle saat 09.00-18.00 saatleri arasında Yenişehir Şehitler Camii bölgesi ve civar sokaklara yarın elektrik verilemeyeceği kaydedildi.
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