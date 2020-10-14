Dikkat kesinti var!

Girne’nin bazı bölgelerinde yarın elektrik kesintisi olacak.

Kıb-Tek Girne Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak bakım onarım çalışması nedeniyle saat 09:00 -15:00 saatleri arasında; Ship Hotel ve civarı, Yılan Adası ve Yolu, Oğuz Veli Ortaokulu ve çevresi, Karaoğlanoğlu Caddesi ve Karaoğlanoğlu Lemar çevresi, Karaoğlanoğlu Sanayi, Ağır Bakım Taburu ve Jasmine Court Otel’in batısına elektrik verilemeyecek.

Gemikonağı’nda bazı bölgeler 6 saat elektriksiz kalacak

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu, orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle yarın Deniz Konağı Öğrenci Yurdu, Gemikonağı Çarşı, Doyum Market ve civarı, Osman Adil Petrol ve Cem Pismiş Petrol İstasyonu bölgesine 6 saat elektrik verilemeyeceğini duyurdu.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’ndan verilen bilgiye göre, kesinti 10.00 ile 16.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek.