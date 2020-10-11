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Dikkat kesinti var!

Dikkat kesinti var!

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIB-TEK) yarın kesinti olacağını duyurdu.

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Kıb-Tek, Girne bölgesinde Edremit- Cemile Bayır sokak, Üniversite Yolu Sokak, Neyzen Restoran civarı ile GAÜ Koleji üst kısmına yarın yaklaşık beş saat elektrik verilemeyeceğini duyurdu.

Kıb-Tek’ten yapılan yazılı açıklamaya göre, orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak bakım onarım çalışması nedeniyle kesinti  09.00-14.00 arasında uygulanacak.

Elektrik enerjisi, çalışmaların seyrine göre belirtilen saatten daha erken veya geç verilebileceğinden, şebekede her an elektrik enerjisi varmış gibi davranılması istendi.

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