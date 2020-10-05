Dikkat kesinti var!
Alsancak'ın bir kısmı, Milos Park Sitesi, Riverside Hotel Bölgesi, Andelip ve Kavanlar Siteleri ile civarına elektrik verilemeyecek.
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Orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle yarın, Alsancak'ın bir kısmı, Milos Park Sitesi, Riverside Hotel Bölgesi, Andelip ve Kavanlar Siteleri ile civarına elektrik verilemeyecek.
Kıb-Tek Bölge Amirliği’nden yapılan açıklamaya göre, kesinti 09.00 ile 12.00 saatleri arasında olacak.
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