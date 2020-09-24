Dikkat kesinti var!

Beylerbeyi köyü, Beylerbeyi su pompaları ve Muhabere Bölüğü civarına yarın 5 saat elektrik verilemeyecek.

Kıb-Tek Girne Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak çalışmadan kaynaklanacak kesinti, 09:00-14:00 saatleri arasında olacak.