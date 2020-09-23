Dikkat kesinti var!

Orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle yarın 09.00 - 15.00 saatleri arasında Gazimağusa’da Şehit Çocuğu Arsaları, Küçük Sanayi’nin bir bölümü ve City Mall’un elektrik enerjisi kesik olacak.

Konuyla ilgili KIB-TEK’ten yapılan açıklamada elektrik enerjisi, çalışmaların seyrine göre belirtilen saatten daha erken veya geç verilebileceğinden, şebekede her an elektrik enerjisi varmış gibi davranılması uyarısında bulunuldu.

GİRNE’DE YARIN 2 SAATLİK ELEKTRİK KESİNTİSİ OLACAK

Girne’de yarın Kaşgar bölgesinde Platin Sitesi’ne 10.00-12.00 saatleri arasında elektrik verilmeyecek.

Elektrik Kurumu Girne Bölge Amirliği’nin açıklamasına göre elektrik kesintisi, orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak bakım onarım çalışmasından kaynaklanacak.