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Dikkat kesinti var!

Dikkat kesinti var!

Orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle yarın Değirmenlik taşocakları, tesisler ve su motorları, Alevkayası, Yayla Tepe ve Levent taşocaklarına elektrik verilemeyecek.

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Orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle yarın Değirmenlik taşocakları, tesisler ve su motorları, Alevkayası, Yayla Tepe ve Levent taşocaklarına elektrik verilemeyecek.
Kıb-Tek’ten verilen bilgiye göre, kesinti 09.00-10. 00 saatleri arasında olacak.
Elektrik belirtilen saatten erken veya geç verilebileceğinden vatandaşların her an şebekede enerji varmış gibi davranması istendi.

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