Dikkat kesinti var!

Orta gerilim şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle yarın eski Gönyeli-Boğaz yolunda polis lojmanları ile Mülk Sitesi arasındaki bölgeyle, Boğaz Polis Lojmanları ile Karter Kışlası arasındaki bölgeye yaklaşık 5 saat elektrik verilemeyecek.

Kıb-Tek’ten yapılan açıklamaya göre, kesinti 09.00 ile 14.00 saatleri arasında uygulanacak, çalışmanın seyrine göre elektrik enerjisi belirtilen saatten daha geç ya da daha erken verilebilecek.

GİRNE’DE YARIN BAZI BÖLGELERE 5 BUÇUK SAAT ELEKTRİK VERİLEMEYECEK

Orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle yarın 08.30 ile yaklaşık 14.00 saatleri arasında Girne’ye bağlı bazı yerleşim birimlerine elektrik verilemeyecek.

KIB-TEK’ten yapılan açıklamada, kesintiden Ozanköy - Bülent Ecevit Caddesi ile Erdener Market bölgesinin etkileneceği belirtildi.