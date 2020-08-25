Dikkat kesinti var!

Gönyeli’de bazı sokaklara yarın 09.00 ile 14.00 arasında elektrik verilemeyecek.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’ndan verilen bilgiye göre, elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle 09.00 ile yaklaşık 14.00 saatleri arasında Hüseyin Amca Caddesi, Ali Yusuf Hacı Sokak, Bindallı Sokak, Ünüvar Sokak, Şanlıova Sokak ve civarına elektrik verilemeyecek.