Dikkat kesinti var!

İskele Longbeach bölgesinde yarın elektrik kesintisi…

Kıb-Tek, İskele Longbeach bölgesine yarın 5 buçuk saat elektrik verilemeyeceğini duyurdu.

Kıb-Tek’ten yapılan yazılı açıklamada, orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle yarın saat 08.30 ile yaklaşık 14.00 saatleri arasında, İskele Longbeach bölgesine elektrik verilemeyeceği kaydedildi.

Fikri Orakçıoğlu Koruluğu ve civarına yarın elektrik verilemeyecek

Orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak çürük direk değişimi nedeniyle yarın Fikri Orakçıoğlu Koruluğu ve civarına 4 saat elektrik verilemeyecek.

Kıb-Tek Güzelyurt Bölge Amirliği’nden yapılan açıklamaya göre, kesinti 9:00 ile 13:00 saatleri arasında olacak.

Taşpınar bölgesinde yarın elektrik kesintisi olacak

Orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışma nedeniyle yarın Taşpınar ve bölgedeki tesis ile su motorlarına elektrik verilemeyecek.

Kıb-Tek Bölge Amirliği’nden yapılan açıklamaya göre kesinti, 10:00 ile 12:00 saatleri arasında olacak.