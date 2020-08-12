Dikkat kesinti var!

Kıb-Tek, Cengizköy’e yarın elektrik verilemeyeceğini duyurdu.

Kıb-Tek’ten yapılan yazılı açıklamaya göre, alçak gerilim elektrik şebekesinde yapılacak olan proje çalışması nedeniyle yarın saat 09:00 ile yaklaşık 16:00 saatleri arasında Cengizköy’e elektrik verilemeyecek.

Açıklamada, elektrik enerjisinin, çalışmaların seyrine göre belirtilen saatten daha erken veya geç verilebileceğinden, şebekede her an elektrik enerjisi varmış gibi davranılması istedi.