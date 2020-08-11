Dikkat kesinti var!

Çukurova, Yeniceköy, Kalavaç, Beyköy, Cihangir, Gökhan, Düzova, Balıkesir, Ercan Havaalanı’nın bir bölümü, Değirmenlik, Minareliköy, Demirhan, Başpınar, Değirmenlik Ağıllar Bölgesi ve Değirmenlik Kırsal Kesim Arsaları, Meriç, Gaziköy, Görneç, Serdarlı, Paşaköy, Paşaköy Askeri Tesisler, Turunçlu ve Kurudere’de yarın 1 saatlik elektrik kesintisi olacak.

Kıb-Tek’ten yapılan açıklamaya göre, orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak bakım onarım çalışmasından kaynaklanacak kesinti, 10:00 ile 11:00 saatleri arasında yapılacak.



CENGİZKÖY’DE YARIN 5 SAATLİK ELEKTRİK KESİNTİSİ OLACAK

Cengizköy’de yarın 5 saatlik elektrik kesintisi olacak.

Elektrik Kurumu Güzelyurt Bölge Amirliği’nin açıklamasına göre, alçak gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle 09.00 ile yaklaşık 14.00 saatleri arasında aşağı Cengizköy Cengiz Topel Anıtı civarı ve ana yol bölgesine elektrik verilemeyecek.