Dikkat kesinti var!
Alçak gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle yarın 9.00- 16.00 saatleri arasında; Aşağı Cengizköy ile Turizm Enformasyon binası ve civarına verilemeyecek.
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Alçak gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle yarın 9.00- 16.00 saatleri arasında; Aşağı Cengizköy ile Turizm Enformasyon binası ve civarına verilemeyecek.
Konuyla ilgili KIB-TEK’ten yapılan açıklamada, çalışmanın seyrine göre elektrik enerjisi belirtilen saatten daha geç ya da daha erken verilebileceğinden, şebekede her an elektrik varmış gibi davranılması istendi.
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