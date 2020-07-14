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Dikkat kesinti var!

Dikkat kesinti var!

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIB-TEK) yarın kesinti olacağını duyurdu

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Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIB-TEK), yarın, Güzelyurt’ta bazı sokakların elektrik enerjisinin kesik olacağını duyurdu. 
KIB-TEK’ten yapılan açıklamada, “Alçak gerilim elektrik şebekesinde yapılacak olan çürük direk değişim çalışması nedeniyle saat 09.00 ile yaklaşık 14.00 saatleri arasında; Akçay Şehitler Caddesi, Lale Sokak, Ful Sokak ve Lavanta sokak civarının elektrik enerjisi kesik olacaktır” denildi. 

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