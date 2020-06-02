Dikkat kesinti var!

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIB-TEK) yarın 09.00 - 12.00 saatleri arasında bazı bölgelerde kesinti olacağını duyurdu.

KIB-TEK'ten yapılan açıklama şöyle;

"03 Haziran 2020 Çarşamba günü, elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle sabah 09:00 ile öğleden sonra yaklaşık 12:00 saatleri arasında; Değirmenlik 14. Zırhlı Tugayı’nın elektrik enerjisi kesik olacaktır. Elektrik enerjisi, çalışmaların seyrine göre belirtilen saatten erken veya geç verilebileceğinden şebekede her an elektrik enerjisi varmış gibi davranılmasını önemle duyurur, bölge halkının mağduriyet yaşamaması adına gerekli tedbirleri almasını rica eder, verdiğimiz rahatsızlık için özür dileriz."