Dikkat kesinti var!

Orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak trafo değişim çalışması nedeniyle yarın saat 09.00 – 12.00 saatleri arasında İskele’ye bağlı bazı bölgelerde elektrik kesintisi olacağı bildirildi.

KIB-TEK’ten yapılan yazılı açıklamada, kesintiden etkilenecek bölgeler; Boğaz, Boğaztepe, Topçuköy, Yarköy, Ardahan, Mandıralar, Ergazi, Turnalar, Kantara, Kaplıca, Mersinlik, DAÜ Arsaları, Dokuzevler, İskele Sanayi, Cyprus Garden Bölgesi, BRT, İskele Mandıralar ve İskele’nin bir bölümü olarak açıklandı.